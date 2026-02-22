Угорщина зірве останню спробу ЄС ухвалити ювілейні санкції проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна збирається ветувати 20-й пакет санкцій проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського міністра в соцмережі X.
Читайте також: Лишилась остання спроба? У ЄС не спромоглись погодити ювілейні санкції проти РФ
"На завтрашньому засіданні Ради з питань закордонних справ ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина заблокує його", - наголосив Сійярто.
Глава МЗС Угорщини заявив, що його країна не дозволить ухвалювати важливі для України рішення, поки Київ не відновить нафтовий транзит до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба".
Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія презентувала проєкт 20-го пакета санкцій проти РФ, який планується затвердити до 24 лютого - четвертої річниці повномасштабного вторгнення.
Головний удар спрямований на енергетику і фінансову систему: пропонується ввести тотальну заборону на морські послуги для російської нафти, розширити санкційний список "тіньового флоту" до 640 суден і заблокувати обслуговування танкерів.
Зазначимо, декілька країн ЄС прагнуть послаблення ювілейного пакета санкцій проти агресора. Йдеться про пропозиції Єврокомісії щодо обмежень проти іноземних портів і банків, які допомагають Росії нелегально продавати нафту.
Згідно з даними ЗМІ, кілька європейських столиць висловили занепокоєння пропозиціями накласти обмеження на стратегічні порти в Грузії та Індонезії в рамках 20-го пакета санкцій проти РФ.
Крім того, за даними джерел, Італія та Іспанія виступають проти санкцій щодо банку на Кубі. Це єдина фінансова установа на острові, яка працює з іноземними валютами та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.