Венгрия будет сбивать российские дроны в своем воздушном пространстве, - Орбан

Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия планирует уничтожать российские дроны в случае, если они вторгнуться в воздушное пространство страны.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Harcosok Órája заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Орбан прокомментировал вопрос о том, будет ли Венгрия защищать свое небо, если ее воздушное пространство, намеренно или случайно, нарушат российские беспилотники. 

"Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого, мы, конечно же, собьем их", - отметил премьер. 

Также глава венгерского правительства считает, что позиция западноевропейцев в вопросе нарушения воздушного пространства нескольких стран российскими дронами и самолетами якобы неправильная. 

"Мы (Европа) сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба", - добавил он.

Атака дронов на Польшу

Напомним, несколько недель назад в ночное время в воздушное пространство Польши залетели ударные беспилотники РФ. Для того, чтобы перехватить дроны, союзники по НАТО поднимали свои истребители.

В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено только четыре беспилотника из 19. Остальные, вероятно, упали на польской территории, поскольку у них закончилось топливо.

На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил Россию, что Москве не надо жаловаться, если страны НАТО начнут сбивать их дроны и самолеты, которые вторгаются в чужое воздушное пространство.

