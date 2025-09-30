Угорщина збиватиме російські дрони у своєму повітряному просторі, - Орбан

Угорщина планує знищувати російські дрони в разі, якщо вони вторгнуться в повітряний простір країни.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Harcosok Órája заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
Орбан прокоментував запитання про те, чи буде Угорщина захищати своє небо, якщо її повітряний простір, навмисно чи випадково, порушать російські безпілотники.
"Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього, ми, звичайно ж, зіб'ємо їх", - зазначив прем'єр.
Також очільник угорського уряду вважає, що позиція західноєвропейців у питанні порушення повітряного простору кількох країн російськими дронами і літаками нібито неправильна.
"Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка", - додав він.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в нічний час у повітряний простір Польщі залетіли ударні безпілотники РФ. Для того, щоб перехопити дрони, союзники по НАТО піднімали свої винищувачі.
У результаті роботи протиповітряної оборони було знищено тільки чотири безпілотники з 19. Решта, ймовірно, впали на польській території, оскільки у них закінчилося паливо.
На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив Росію, що Москві не треба скаржитися, якщо країни НАТО почнуть збивати їхні дрони і літаки, які вторгаються в чужий повітряний простір.