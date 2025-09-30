Угорщина збиватиме російські дрони у своєму повітряному просторі, - Орбан

Орбан прокоментував запитання про те, чи буде Угорщина захищати своє небо, якщо її повітряний простір, навмисно чи випадково, порушать російські безпілотники.

"Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього, ми, звичайно ж, зіб'ємо їх", - зазначив прем'єр.

Також очільник угорського уряду вважає, що позиція західноєвропейців у питанні порушення повітряного простору кількох країн російськими дронами і літаками нібито неправильна.

"Ми (Європа) сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі. Росія слабка порівняно з нами, слабка у військовому плані, економічно слабка і чисельно слабка", - додав він.