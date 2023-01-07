Запад начал новую "Холодную войну", Венгрия поддерживает его врагов, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", из-за чего Будапешт планирует претендовать на роль регионального лидера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Mandiner .

В своей речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана Орбан заявил о том, что самым большим вызовом перед Венгрией в следующем десятилетии является "выход из группы стран со средним уровнем дохода, догоняющий развитые страны, а также достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе".

По словам Орбана неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое в результате чего у США появляются новые соперники, поскольку модель позволила укрепиться таким государствам как Китай.

"Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики", - добавил Орбан.

В ответ Запад во главе с США начали якобы "Холодную войну", чтобы противостоять соперникам. По мнению Орбана новый мировой порядок заключается в том, что якобы все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сформированных блоков, а Венгрия имеет негативный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", - утверждает Орбан.

Орбан считает, что Венгрия должна быть в хороших отношениях со странами, которые являются конкурентами Запада, поскольку так можно избежать маргинализации страны.