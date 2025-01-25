Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
Венгрия может заблокировать автоматическое продление европейских санкций против России. Такой шаг подтвердит, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах Москвы, считает Польша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера Дональда Туска в соцсети X.
На днях министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляш заявил, что президентство Дональда Трампа в США создало "новую ситуацию", при которой нельзя, чтобы санкции против РФ продолжались автоматически.
"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта", - отреагировал на это премьер Польши.
Продление санкций ЕС против России
Напомним, в ближайшее время послы стран ЕС должны собраться на заседание, чтобы обсудить автоматическое продление санкций против России. Ранее такие решения, требующие единогласной поддержки, принимались без сложностей. В этот же раз в ЕС обеспокоены планами Венгрии заблокировать продление, поскольку не имеют запасных вариантов.
Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно выразила оптимизм, что санкции ЕС против России будут продлены до того, как закончится срок их действия.
"Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", - заявила она.
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