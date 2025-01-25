ua en ru
Сб, 25 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина

Варшава, Суббота 25 января 2025 16:36
UA EN RU
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина Фото: Виктор Орбан, венгерский премьер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгрия может заблокировать автоматическое продление европейских санкций против России. Такой шаг подтвердит, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах Москвы, считает Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера Дональда Туска в соцсети X.

На днях министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляш заявил, что президентство Дональда Трампа в США создало "новую ситуацию", при которой нельзя, чтобы санкции против РФ продолжались автоматически.

"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта", - отреагировал на это премьер Польши.

Продление санкций ЕС против России

Напомним, в ближайшее время послы стран ЕС должны собраться на заседание, чтобы обсудить автоматическое продление санкций против России. Ранее такие решения, требующие единогласной поддержки, принимались без сложностей. В этот же раз в ЕС обеспокоены планами Венгрии заблокировать продление, поскольку не имеют запасных вариантов.

Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас недавно выразила оптимизм, что санкции ЕС против России будут продлены до того, как закончится срок их действия.

"Я не вижу причин ослаблять или отменять санкции сейчас", - заявила она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Туск Виктор Орбан Санкции против России Российская Федерация
NEWS
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ