Туск: если Орбан заблокирует санкции ЕС, то он в команде Путина

Венгрия может заблокировать автоматическое продление европейских санкций против России. Такой шаг подтвердит, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах Москвы, считает Польша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьера Дональда Туска в соцсети X.

На днях министр кабинета министров Венгрии Гергели Гуляш заявил, что президентство Дональда Трампа в США создало "новую ситуацию", при которой нельзя, чтобы санкции против РФ продолжались автоматически. "Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта", - отреагировал на это премьер Польши.