Угорщина висунула умову для продовження санкцій ЄС проти Росії
Наступного тижня міністри закордонних справ Євросоюзу розглянуть питання продовження дії санкцій проти Росії. Угорщина може заблокувати рішення, якщо не буде виконана її вимога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто на сторінці у Facebook.
"Формула зрозуміла: надалі не можна продовжувати так, щоб ми одночасно платили за чужу війну та водночас закривали очі на ризики для нашої енергетичної безпеки. Україна і/або ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини", - написав угорський міністр.
За його словами, позицію Будапешта він виклав сьогодні главі європейської дипломатії Каї Каллас під час телефонної розмови з нею.
"Переконувати потрібно не нас, а отримати гарантії від українців", - додав він.
Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу, оскільки контракт з російським "Газпромом" закінчився. Основними отримувачами російського газу в ЄС були Угорщина та Словаччина. Тому таке рішення Україна викликало шквал критики з боку зазначених країн-сусідів.
Так, словацький прем'єр Роберт Фіцо погрожував створити перешкоди на шляху України в ЄС, а також припинити підтримку українських біженців, якщо транзит газу не відновлять.
Угорський прем'єр Віктор Орбан також погрожував Україні відповіддю на зупинку транзиту. А тепер перейшов до дій та хоче заблокувати продовження європейських санкцій проти Росії. Як заявляв глава польського уряду Дональд Туск, такий крок Орбана засвідчить, що він в команді російського диктатора Володимира Путіна.
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