Угорщина висунула умову для продовження санкцій ЄС проти Росії

Наступного тижня міністри закордонних справ Євросоюзу розглянуть питання продовження дії санкцій проти Росії. Угорщина може заблокувати рішення, якщо не буде виконана її вимога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто на сторінці у Facebook .

"Формула зрозуміла: надалі не можна продовжувати так, щоб ми одночасно платили за чужу війну та водночас закривали очі на ризики для нашої енергетичної безпеки. Україна і/або ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини", - написав угорський міністр.

За його словами, позицію Будапешта він виклав сьогодні главі європейської дипломатії Каї Каллас під час телефонної розмови з нею.

"Переконувати потрібно не нас, а отримати гарантії від українців", - додав він.