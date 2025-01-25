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Угорщина висунула умову для продовження санкцій ЄС проти Росії

Будапешт, Субота 25 січня 2025 19:09
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Угорщина висунула умову для продовження санкцій ЄС проти Росії Фото: Петер Сіярто, глава МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня міністри закордонних справ Євросоюзу розглянуть питання продовження дії санкцій проти Росії. Угорщина може заблокувати рішення, якщо не буде виконана її вимога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто на сторінці у Facebook.

"Формула зрозуміла: надалі не можна продовжувати так, щоб ми одночасно платили за чужу війну та водночас закривали очі на ризики для нашої енергетичної безпеки. Україна і/або ЄС мають надати гарантії, що в майбутньому не буде жодних перешкод для постачання газу та нафти до Угорщини", - написав угорський міністр.

За його словами, позицію Будапешта він виклав сьогодні главі європейської дипломатії Каї Каллас під час телефонної розмови з нею.

"Переконувати потрібно не нас, а отримати гарантії від українців", - додав він.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу в Європу, оскільки контракт з російським "Газпромом" закінчився. Основними отримувачами російського газу в ЄС були Угорщина та Словаччина. Тому таке рішення Україна викликало шквал критики з боку зазначених країн-сусідів.

Так, словацький прем'єр Роберт Фіцо погрожував створити перешкоди на шляху України в ЄС, а також припинити підтримку українських біженців, якщо транзит газу не відновлять.

Угорський прем'єр Віктор Орбан також погрожував Україні відповіддю на зупинку транзиту. А тепер перейшов до дій та хоче заблокувати продовження європейських санкцій проти Росії. Як заявляв глава польського уряду Дональд Туск, такий крок Орбана засвідчить, що він в команді російського диктатора Володимира Путіна.

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