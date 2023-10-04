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Венгрия выступает за разделение пакета помощи Украине от ЕС, - СМИ

Фото: Венгрия хочет разделить пакет помощи Украине от ЕС (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Венгрия предложила разделить пакет помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд евро на две части, а не одобрять выделение всех средств сразу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Утверждается, что на прошлой неделе Венгрия сообщила государствам-членам ЕС, что для Украины на данном этапе будет достаточно 25 млрд евро вместо 50.

Будапешт считает, что Европейскому Союзу следует оценить свою помощь посреди периода 2024-2027 годов, когда помощь должна быть распределена, решив тогда, когда именно выделить остальные средства, в зависимости от потребностей нашего государства.

Bloomberg отмечает, что вопреки широкому консенсусу в ЕС относительно продления помощи Украине, дружественное к Кремлю правительство Венгрии регулярно пытается заблокировать выделение средств.

Блокировка Венгрией транша Украины от ЕС

Венгрия регулярно блокировала выделение средств на нужды Украины. Так, Будапешт с мая выступает против выделения транша ЕС в 500 млн евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что страна готова изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Стоит отметить, что 2 октября НАПК решила исключить OTP Bank из списка международных спонсоров войны. После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает разблокирования восьмого транша Евросоюза военной помощью в размере 500 млн евро.

 

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