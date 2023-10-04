Угорщина виступає за розділення пакету допомоги Україні від ЄС, - ЗМІ

Стверджується, що минулого тижня Угорщина повідомила державам-членам ЄС, що для України на даному етапі буде достатньо 25 млрд євро, замість 50.

Будапешт вважає, що Європейському Союзу варто оцінити свою допомогу посередині періоду 2024-2027 років, коли допомогу має бути розподілено, вирішивши тоді, коли саме виділити решту коштів, залежно від потреб нашої держави.

Bloomberg зауважує, що усупереч широкому консенсусу в ЄС стосовно продовження допомоги Україні, дружній до Кремля уряд Угорщини регулярно намагається заблокувати виділення коштів.

Блокування Угорщиною траншу Україні від ЄС

Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт з травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що країна готова змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Варто зазначити, що 2 жовтня НАЗК вирішила виключити OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни. Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на розблокування восьмому траншу Євросоюзу на військову допомогу у розмірі 500 млн євро.