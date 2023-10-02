Украина ожидает разблокировки транша ЕС на 500 млн евро, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Он поблагодарил ЕС за инициативу создания отдельного оборонного сегмента в размере 20 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для постоянной поддержки наших оборонных потребностей. При этом президент подчеркнул важность быстрой практической реализации инициативы.

"Ожидаем и разблокировки и выделения 8-го транша помощи в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира", - сказал он.

Зеленский также заявил, что реализация европейской стратегии по поставкам артиллерийских снарядов нуждается в ускорении. Это касается, в частности, совместных закупок и увеличения производственных мощностей европейского ОПК.

"Все должны понимать: это имеет не только значение безопасности, потому что Россию убеждает не только сила, но и экономическое значение. Чем сильнее промышленный потенциал Европы, тем лучше все это для европейцев", - сказал он.

Блокировка транша ЕС

Напомним, что Венгрия регулярно блокировала выделение средств на нужды Украины. Так, Будапешт с мая выступает против выделения транша ЕС в 500 млн евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что страна готова изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Отметим, что банк включили в этот список, ведь он продолжил свою деятельность в России, невзирая на полномасштабное вторжение РФ, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Недавно НАПК приостановило статус международного спонсора войны для OTP Bank, но Венгрия заявила, что это якобы "недостаточный шаг".

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