Венгрия решила поддержать новый план Германии против РФ
Венгрия готова помочь Германии противостоять гибридным угрозам со стороны России.
С таким заявлением выступила глава венгерского МИД Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.
Министр иностранных дел Венгрии подчеркнула, что Будапешт глубоко обеспокоен ростом количества и интенсивности российской гибридной деятельности на территории Европы.
По ее словам, недавние инциденты в Германии являются свидетельством все более опасной и безрассудной модели поведения, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности и устойчивости.
"Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам", - заявила глава венгерского МИД.
Она также подчеркнула, что на фоне этих вызовов укрепление устойчивости, единства и совместной готовности Европейского Союза и НАТО важнее, чем когда-либо.
Обострение отношений между Германией и РФ
1 сентября Германия официально возложила на Россию ответственность за гибридную атаку с применением дронов в аэропорту Лейпцига.
В ответ Берлин решил закрыть российское консульство в Бонне, расторгнуть соглашение по "Русскому дому" и предложить введение новых санкций ЕС.
Из-за атаки российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии.
Немецкие власти поддержали план, в рамках которого расширят перечень лиц, которые будут находиться под особым наблюдением в связи с гибридными угрозами.
Также ФРГ предложит ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к организации и проведению подобных гибридных атак на территории европейских государств.
Более того, Берлин пообещал, что передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч ударных дронов.
На фоне последних событий российские власти набросились на Германию с новыми угрозами.