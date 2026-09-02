Венгрия решила поддержать новый план Германии против РФ

С таким заявлением выступила глава венгерского МИД Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнула, что Будапешт глубоко обеспокоен ростом количества и интенсивности российской гибридной деятельности на территории Европы.

По ее словам, недавние инциденты в Германии являются свидетельством все более опасной и безрассудной модели поведения, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности и устойчивости.

"Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам", - заявила глава венгерского МИД.

Она также подчеркнула, что на фоне этих вызовов укрепление устойчивости, единства и совместной готовности Европейского Союза и НАТО важнее, чем когда-либо.