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Венгрия решила поддержать новый план Германии против РФ

08:42 02.09.2026 Ср
2 мин
В Будапеште заявили, что полностью солидарны с Берлином
aimg Юлия Капитонова
Венгрия решила поддержать новый план Германии против РФ Фото: Петер Мадьяр и Анита Орбан (Getty Images)
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Венгрия готова помочь Германии противостоять гибридным угрозам со стороны России.

С таким заявлением выступила глава венгерского МИД Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Х.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнула, что Будапешт глубоко обеспокоен ростом количества и интенсивности российской гибридной деятельности на территории Европы.

По ее словам, недавние инциденты в Германии являются свидетельством все более опасной и безрассудной модели поведения, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности и устойчивости.

"Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам", - заявила глава венгерского МИД.

Она также подчеркнула, что на фоне этих вызовов укрепление устойчивости, единства и совместной готовности Европейского Союза и НАТО важнее, чем когда-либо.

Обострение отношений между Германией и РФ

1 сентября Германия официально возложила на Россию ответственность за гибридную атаку с применением дронов в аэропорту Лейпцига.

В ответ Берлин решил закрыть российское консульство в Бонне, расторгнуть соглашение по "Русскому дому" и предложить введение новых санкций ЕС.

Из-за атаки российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Германии.

Немецкие власти поддержали план, в рамках которого расширят перечень лиц, которые будут находиться под особым наблюдением в связи с гибридными угрозами.

Также ФРГ предложит ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к организации и проведению подобных гибридных атак на территории европейских государств.

Более того, Берлин пообещал, что передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч ударных дронов.

На фоне последних событий российские власти набросились на Германию с новыми угрозами.

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