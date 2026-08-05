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В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского самолета, - СМИ

12:40 05.08.2026 Ср
1 мин
Аэропорт закрывали из-за неизвестного предмета у грузового самолета Ан-124
aimg Татьяна Степанова
В аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского самолета, - СМИ Фото: в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского самолета (Getty Images)
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В ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным Bild, подозрительный предмет находился в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124.

По данным медиакомпаний NDR и WDR, а также газеты SZ, найденный объект, вероятно, был модифицированным дроном. Как сообщили в полиции, к дрону была прикреплена "неизвестная масса", которая, возможно, является взрывчатым веществом с детонатором внутри.

После обнаружения находки саперы должны были провести контролируемый подрыв дрона с помощью робота. Полиция не исключает версию диверсии, сейчас ведется розыск оператора беспилотника, а южная взлетная полоса аэропорта остается закрытой.

Из-за ночного инцидента несколько самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, ранее мы сообщали, что на побережье Турции обнаружили поврежденный дрон с маркировкой "Ы". Во время осмотра внутри была обнаружена взрывчатка.

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