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Захарова пригрозила Германии за закрытие "Русского дома" в Берлине

03:08 02.09.2026 Ср
2 мин
Причиной стала атака дрона со взрывчаткой в немецком аэропорту
aimg Екатерина Коваль
Захарова пригрозила Германии за закрытие "Русского дома" в Берлине Фото: спикер российского МИД Мария Захарова (Getty Images)
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Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит "достойный ответ" за решение закрыть "Русский дом" в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Из-за возникшего решения Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил эти меры как ответ на гибридную атаку России - поводом стала история с дроном, начиненным взрывчаткой, который в прошлом месяце обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Помимо закрытия консульства и "Русского дома", немецкая сторона также анонсировала расширение санкционных списков ЕС новыми лицами.

Что заявила Захарова

"И "Русский дом", и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж - получат достойный ответ", - заявила спикер МИД России.

По ее словам, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений "под совершенно надуманным и вымышленным поводом", а никаких убедительных доказательств причастности России не было приведено.

Захарова также обвинила саму Германию в "разжигании украинского конфликта" и "участии в терактах против мирных жителей", добавив, что Москва ответит на все "антироссийские решения".

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.

Позже Die Zeit сообщило, что FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета- там, где расположены топливные баки. Это означает, что атака была целенаправленной, а не просто "предупреждением".

Кроме того, 25 августа немецкие стражи порядка обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, предположительно, также использовали при атаке на Ан-124 в аэропорту.

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