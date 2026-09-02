Захарова пригрозила Германии за закрытие "Русского дома" в Берлине
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит "достойный ответ" за решение закрыть "Русский дом" в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
Из-за возникшего решения Германии
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил эти меры как ответ на гибридную атаку России - поводом стала история с дроном, начиненным взрывчаткой, который в прошлом месяце обнаружили вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле".
Помимо закрытия консульства и "Русского дома", немецкая сторона также анонсировала расширение санкционных списков ЕС новыми лицами.
Что заявила Захарова
"И "Русский дом", и наше генеральное консульство в Бонне давно не давали покоя правящей верхушке. Теперь придумали повод. Ну что ж - получат достойный ответ", - заявила спикер МИД России.
По ее словам, Берлин в очередной раз пошел на обострение двусторонних отношений "под совершенно надуманным и вымышленным поводом", а никаких убедительных доказательств причастности России не было приведено.
Захарова также обвинила саму Германию в "разжигании украинского конфликта" и "участии в терактах против мирных жителей", добавив, что Москва ответит на все "антироссийские решения".
Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.
Позже Die Zeit сообщило, что FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета- там, где расположены топливные баки. Это означает, что атака была целенаправленной, а не просто "предупреждением".
Кроме того, 25 августа немецкие стражи порядка обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, предположительно, также использовали при атаке на Ан-124 в аэропорту.