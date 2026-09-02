В Киеве прогремели взрывы из-за атаки реактивных дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и КМВА .

Воздушные силы предупреждали о движении реактивных беспилотников сразу в нескольких направлениях - в Черкасской области дрон прошел мимо Корсунь-Шевченковского курса на Киевскую область, еще один направлялся на Гостомель и Бучу с севера, третий - на Киев мимо Коцюбинского, а четвертый - на Обухов.

Из-за угрозы беспилотников в Киеве объявили воздушную тревогу - жителей призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги. Вскоре в столице раздался взрыв.