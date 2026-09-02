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Угорщина вирішила підтримати новий план Німеччини проти РФ

08:42 02.09.2026 Ср
2 хв
У Будапешті заявили, що повністю солідарні з Берліном
aimg Юлія Капітонова
Угорщина вирішила підтримати новий план Німеччини проти РФ Фото: Петер Мадяр і Аніта Орбан (Getty Images)
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Угорщина зголосилася допомогти Німеччині протистояти гібридним загрозам, які походять з боку Росії.

З такою заявою виступила очільниця угорського МЗС Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

Міністерка закордонних справ Угорщини наголосила, що Будапешт глибоко стурбований зростанням кількості та інтенсивності російської гібридної діяльності на території Європи.

За її словами, нещодавні інциденти в Німеччині є свідченням дедалі небезпечнішої та безрозсуднішої моделі поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості.

"Угорщина повністю солідарна з Німеччиною і готова підтримати нашого партнера у протидії гібридним загрозам", - заявила глава угорського МЗС.

Вона також наголосила, що на тлі цих викликів зміцнення стійкості, єдності та спільної готовності Європейського Союзу і НАТО є важливішим, ніж будь-коли.

Загострення відносин між Німеччиною та РФ

1 вересня Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці із застосуванням дронів в аеропорту Лейпцига.

У відповідь Берлін вирішив закрити російське консульство в Бонні, а також розірвати угоду щодо "Російського дому".

Через атаку російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Німеччини.

Німецька влада ухвалила план, у межах якого розширить перелік осіб, які перебуватимуть під особливим наглядом у зв'язку з гібридними загрозами.

Також ФРН запропонує ЄС нові санкційні списки росіян, причетних до організації та проведення подібних гібридних атак на території європейських держав.

Ба більше, Берлін пообіцяв, що передасть Україні додаткові ракети для систем ППО IRIS-T та кілька тисяч ударних дронів.

На тлі останніх подій російська влада накинулася на Німеччину з новими погрозами.

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