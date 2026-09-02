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Украина получит ракеты и тысячи дронов: Германия ответила на атаку РФ в Лейпциге

04:18 02.09.2026 Ср
2 мин
Помимо вооружения, усилят и сотрудничество разведок двух стран.
aimg Екатерина Коваль
Украина получит ракеты и тысячи дронов: Германия ответила на атаку РФ в Лейпциге Фото: система противовоздушной обороны IRIS-T (Getty Images)
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Германия в ответ на инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле, в котором Берлин обвинил Россию, передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T и несколько тысяч ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online, которая получила информацию от источников в правительстве Германии.

Что передаст Германия

По данным источников в правительственных кругах Берлина, уже в сентябре Украина получит дополнительные зенитные ракеты для систем IRIS-T, а в ближайшее время - несколько тысяч ударных дронов.

Помимо вооружения, Берлин усилит и сотрудничество разведок с Киевом.

"Украина в последние месяцы в значительной степени благодаря немецкой помощи достигла больших военных успехов", - заявили в немецком правительстве, добавив, что у России нет стратегического ответа на это, поэтому Кремль прибегает к эскалации - как военными ударами по Украине, так и усиленными гибридными атаками.

Реакция Киева

Посол Украины в Германии Алексей Макеев приветствовал решительный ответ Берлина на российскую атаку в Лейпциге. По его словам, Киев находится в тесной координации с Берлином по защите критической инфраструктуры от дронов, скоординированных действий против российского "теневого флота" и последующих санкций против России.

Германия уже официально возложила ответственность за эту атаку на Россию. В тот же день стало известно, что Германия официально обвинила РФ в гибридной атаке дронов на аэропорт Лейпцига - Берлин закрыл консульство России в Бонне, расторг договор о "Русском доме" и инициировал новые санкции в ЕС.

Напомним, в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.

Позже Die Zeit сообщило, что FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета - там, где расположены топливные баки, что свидетельствует о целенаправленной атаке. Кроме того, 25 августа немецкие стражи порядка обнаружили еще один беспилотник со взрывчаткой, который, предположительно, также использовали во время атаки на Ан-124.

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