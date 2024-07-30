"Дверь для шпионов". В ЕС призвали принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз РФ

Недавнее решение Венгрии ослабить визовые ограничения для российских туристов - это открытая дверь для шпионов, и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры.

Об этом заявил глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, выдача европейских виз позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает "серьезные опасения в отношении национальной безопасности".

Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре.

В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам восьми стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в Венгрию без проверок безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.

Вебер считает, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности".

"Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", - заявил он.

Он также призвал ЕС принять строгие меры для защиты целостности Шенгенской зоны, уменьшить риск для безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал ответную реакцию лидеров ЕС после визита в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, якобы для посредничества в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Несмотря на то, что Венгрия является главой ЕС до конца года, лидеры других стран заявили, что Орбан не представлял их в своей поездке. Многие страны отказались отправлять министров на встречи в Венгрии, которые перенесли в Брюссель.

Национальные правительства ЕС имеют право принимать решения о миграции и разрешениях на работу. Обладатели визы ЕС могут свободно передвигаться по Шенгенской зоне, которая включает 29 стран.

Санкции после начала войны в Украине не запрещают россиянам посещать ЕС, но российским авиакомпаниям запрещено летать в страны блока, а сотни людей, связанных с Кремлем, находятся под запретами на поездки и замораживанием активов.