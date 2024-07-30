ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов, - DW

Вторник 30 июля 2024 01:51
UA EN RU
Венгрия упрощает условия въезда для россиян и белорусов, - DW Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Венгрия "без лишнего шума" упрощает условия въезда на свою территорию для граждан России и Беларуси.

Передает РБК-Украина со ссылкой на пост Deutsche Welle в Х (бывший Twitter).

Как сообщается, после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Будапешт включил россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Данная карта выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Немецкое издание RND отмечает, что на европейском уровне специальная проверка обладателей "национальной карты" не проводится. Это уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии. Также издание напоминает, что весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 000 гастарбайтеров с семьями.

Евродепутат в интервью RND подчеркнул, что позволить въезжать в страну ЕС без проверки, когда власти РФ делают все возможное, чтобы ослабить Европу с помощью гибридных атак - это неправильный путь. В то же время он считает неправильным "клеймить всех российских граждан".

Реакция Европы на лояльность Венгрии к РФ

На днях в Министерстве иностранных дел Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО, и создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным. Такова была реакция страны на то, что Орбан раскритиковал "ложную" политику ЕС и НАТО, а также "лицемерие" Польши.

Также представитель польского МИД Теофил Бартошевский добавил, что в отличие от Венгрии, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО".

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, позиция Венгрии раздражает и всех остальных членов Европейского союза. Сейчас страна выглядит все более изолированной в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Венгрия
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
DAILY
Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии