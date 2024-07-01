Венгрия начинает председательство в ЕС: названы ключевые приоритеты деятельности

С 1 июля и до конца текущего года Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе и заниматься организацией работы Совета ЕС. Страна переняла лидерство у Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Венгерского председательства в ЕС.

Отмечается, что главным слоганом председательства в ЕС правительство выбрало несколько видоизмененное известное выражение: "Сделаем Европу великой снова" (Make Europe Great Again).

Накануне министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгерское председательство будет выполнять роль "честного брокера", развивая конструктивную работу со всеми странами-членами и Европейскими институтами, с учетом стоящих перед Евросоюзом вызовов.

"Европа стоит перед общими вызовами войны в нашем соседстве, глобальной конкуренции, уязвимой ситуации по безопасности, незаконной миграции, природных катаклизмов, влияния климатических изменений и (сложной) демографической ситуации", - отметил Бока.

Венгерское председательство в ЕС будет развивать программу деятельности на основе семи определенных приоритетов:

принятие Нового европейского соглашения о конкурентоспособности;

усиление европейской оборонной политики;

последовательная и основанная на заслугах политика расширения;

прекращение нелегальной миграции;

формирование будущей политики сплоченности;

ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;

решение демографических проблем.

До конца 2024 года Венгерское председательство планирует организовать работу 1500 рабочих групп Совета ЕС и провести 37 формальных встреч министерского уровня в Брюсселе и Люксембурге.

Кроме того, Венгрия предложит еще 230 событий, которые будут происходить преимущественно в Будапеште. Среди них - 16 неформальных встреч Совета ЕС и одну неформальную встречу Европейского Совета, а также саммит Европейского политического сообщества.