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Угорщина розпочинає головування в ЄС: названі ключові пріоритети діяльності

Понеділок 01 липня 2024 03:35
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Угорщина розпочинає головування в ЄС: названі ключові пріоритети діяльності Фото: Угорщина перейняла головування в Європейському Союзі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

З 1 липня і до кінця поточного року Угорщина головуватиме в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС. Країна перейняла лідерство в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Угорського головування в ЄС.

Зазначається, що головним слоганом головування в ЄС уряд обрав дещо видозмінений відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).

Напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорське головування буде виконувати роль "чесного брокера", розбудовуючи конструктивну роботу з усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів, які наразі постають перед Євросоюзом.

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації", - зазначив Бока.

Угорське головування в ЄС буде розбудовувати програму діяльності на засадах семи визначених пріоритетів:

  • ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;
  • посилення європейської оборонної політики;
  • послідовна і заснована на заслугах політика розширення;
  • припинення нелегальної міграції;
  • формування майбутнього політики згуртованості;
  • орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;
  • вирішення демографічних проблем.

До кінця 2024 року Угорське головування планує організувати роботу 1500 робочих груп Ради ЄС та провести 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі.

Крім того, Угорщина запропонує ще 230 подій, що будуть відбуватися переважно в Будапешті. Серед них - 16 неформальних зустрічей Ради ЄС та одну неформальну зустріч Європейської Ради, а також саміт Європейської політичної спільноти.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти переобрання Урсули фон дер Ляєн президентом Єврокомісії.

Також Орбан заявив, що Угорщина не блокуватиме вступ України до ЄС.

Тим часом Україна погодилася виконати вимоги Будапешту щодо прав нацменшин, необхідних для вступу нашої країни в ЄС.

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