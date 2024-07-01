Угорщина розпочинає головування в ЄС: названі ключові пріоритети діяльності

З 1 липня і до кінця поточного року Угорщина головуватиме в Європейському Союзі та займатиметься організацією роботи Ради ЄС. Країна перейняла лідерство в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Угорського головування в ЄС.

Зазначається, що головним слоганом головування в ЄС уряд обрав дещо видозмінений відомий вислів: "Зробимо Європу великою знову" (Make Europe Great Again).

Напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що Угорське головування буде виконувати роль "чесного брокера", розбудовуючи конструктивну роботу з усіма країнами-членами та Європейськими інституціями, з урахуванням викликів, які наразі постають перед Євросоюзом.

"Європа постає перед спільними викликами війни у нашому сусідстві, глобальної конкуренції, вразливої ситуації з безпеки, незаконної міграції, природних катаклізмів, впливу кліматичних змін та (складної) демографічної ситуації", - зазначив Бока.

Угорське головування в ЄС буде розбудовувати програму діяльності на засадах семи визначених пріоритетів:

ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;

посилення європейської оборонної політики;

послідовна і заснована на заслугах політика розширення;

припинення нелегальної міграції;

формування майбутнього політики згуртованості;

орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;

вирішення демографічних проблем.

До кінця 2024 року Угорське головування планує організувати роботу 1500 робочих груп Ради ЄС та провести 37 формальних зустрічей міністерського рівня у Брюсселі та Люксембурзі.

Крім того, Угорщина запропонує ще 230 подій, що будуть відбуватися переважно в Будапешті. Серед них - 16 неформальних зустрічей Ради ЄС та одну неформальну зустріч Європейської Ради, а також саміт Європейської політичної спільноти.