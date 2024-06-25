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Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз

Вторник 25 июня 2024 09:33
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Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые начинаются сегодня в Люксембурге. Однако Будапешт не будет блокировать процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", - заявил он.

Орбан добавил, что переговоры - это "чисто политически мотивированный процесс".

"Но сначала мы должны изучить, каковы будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не были уточнены на практике", - заявил премьер Венгрии.

Вступление Украины в ЕС

В этом году послы Евросоюза подписали руководящие принципы для переговоров о вступлении Украины в ЕС. Было объявлено, что переговоры запланированы на 25 июня.

Тем не менее, польский министр по делам ЕС Адам Шлапка указал на возможность сложностей в переговорном процессе Украины с ЕС из-за спорных вопросов в некоторых областях.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украине придется полностью привести свое законодательство в соответствие с требованиями Европейского союза.

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Венгрия Виктор Орбан Вступление в ЕС Война России против Украины
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