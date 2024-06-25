Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в ЕС, которые начинаются сегодня в Люксембурге. Однако Будапешт не будет блокировать процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров", - заявил он. Орбан добавил, что переговоры - это "чисто политически мотивированный процесс". "Но сначала мы должны изучить, каковы будут последствия, если мы примем страну, находящуюся в состоянии войны, чьи границы не были уточнены на практике", - заявил премьер Венгрии.