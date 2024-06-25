Украина выполнит 11 требований Венгрии по нацменьшинствам для вступления в ЕС, - Стефанишина

Украина готова полностью выполнить 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств, необходимых для вступления в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину во время выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС.

Стефанишина подчеркнула, что Украина "неоднократно и настойчиво подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения со своими соседями, в том числе в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств".

"По состоянию на данный момент мы искренне привержены намерению решить и на этой основе полностью воплотить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств, и продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении", - отметила вице-премьер.

По ее словам, Украина также готова воплощать дальнейшие шаги в вопросе защиты прав нацменьшинств, "согласованных в рамках диалога и на основе соответствующих соглашений с Венгрией, добросовестно и как вклад во взаимное понимание, доверие и уважение".

"Ожидаем такого же вклада для дальнейшего взаимопонимания, доверия и уважения наших партнеров-соседей", - добавила Стефанишина.