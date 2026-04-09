Венгрия предлагала помощь Ирану после подрыва пейджеров "Хезболлы", - WP
Власти Венгрии предложили помощь Ирану сразу после операции против боевиков "Хезболлы" с использованием заминированных пейджеров в сентябре 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание пишет, что вскоре после смертельной атаки Израиля, в результате которой в сентябре 2024 года взорвались тысячи пейджеров "Хезболлы", правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выразило готовность предоставить Ирану разведывательную информацию и результаты внутреннего расследования.
Тегеран является одним ключевых спонсоров ливанской группировки, которую Соединенные Штаты считают террористической организацией.
Как свидетельствует копия правительственной стенограммы телефонного разговора, которую получила западная разведка и изучила WP, 30 сентября 2024 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил: "Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования".
В то время Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на устройствах, сообщила журналистам, что они были изготовлены венгерской компанией по лицензионному соглашению.
Согласно стенограмме, Сийярто сказал в разговоре с Арагчи: "Я просто хотел лично сообщить вам, что наши службы уже связались с вашей".
Когда Арагчи ответил, что он "очень благодарен вам за все это", Сийярто произнес: "Абсолютно, абсолютно".
"Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам".
Сийярто заявил, что Будапешт не имеет никакого отношения к атаке 17 сентября в Ливане, в результате которой погибли 12 человек и были ранены по меньшей мере 2800.
"Эти пейджеры не производятся в Венгрии, они никогда не были в Венгрии, и ни одна венгерская компания никогда не имела физического отношения к этим пейджерам, - сказал Сийярто.
Как отмечает WP, этот звонок и готовность венгерской стороны сотрудничать с Ираном вызывают неудобные вопросы относительно отношений правительства Орбана с Тегераном на фоне конфликта между США и Ираном.
Кроме того, это противоречит официальной политике Будапешта по поддержке Израиля, в частности во время голосований в Совете Безопасности ООН, а также решению о выходе из Международного уголовного суда в апреле 2025 года во время визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как напоминает издание, Нетаньяху, как и президент США Дональд Трамп, публично поддерживал Виктора Орбана.
Что известно о подрыве пейджеров
Подрыв пейджеров, которыми пользовались боевики "Хезболлы", произошел в сентябре 2024 года и был частью операции, приписываемой Израилю.
За серией взрывов в Ливане, по данным Reuters, стоит израильский Моссад. Спецслужба заложила взрывчатку в партию из 5000 устройств, которую "Хезболла" заказала у тайваньского производителя.
В результате этого погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 2800 получили ранения.
Выборы в Венгрии и поддержка США
Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Накануне голосования действующий премьер-министр Виктор Орбан теряет позиции, уступая поддержку своему главному сопернику Петеру Мадьяру.
На этом фоне президент США Дональд Трамп активно поддерживает Орбана, пытаясь способствовать его сохранению у власти.
25 марта Трамп лично призвал венгров голосовать за Орбана в своей заметке в Truth Social.
Он назвал венгерского премьера "настоящим бойцом и победителем" и заявил, что поддерживает его "до конца".
А во вторник в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс - за две недели до выборов. Программа его включала переговоры с Орбаном и публичное выступление Вэнса.