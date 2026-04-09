ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венгрия предлагала помощь Ирану после подрыва пейджеров "Хезболлы", - WP

10:12 09.04.2026 Чт
3 мин
Западная разведка получила стенограмму разговора Венгрии с Ираном
aimg Ирина Глухова
Венгрия предлагала помощь Ирану после подрыва пейджеров "Хезболлы", - WP Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr.com)

Власти Венгрии предложили помощь Ирану сразу после операции против боевиков "Хезболлы" с использованием заминированных пейджеров в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Читайте также: Венгрия и РФ заключили тайный 12-пунктный план: что предусмотрено документом

Издание пишет, что вскоре после смертельной атаки Израиля, в результате которой в сентябре 2024 года взорвались тысячи пейджеров "Хезболлы", правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выразило готовность предоставить Ирану разведывательную информацию и результаты внутреннего расследования.

Тегеран является одним ключевых спонсоров ливанской группировки, которую Соединенные Штаты считают террористической организацией.

Как свидетельствует копия правительственной стенограммы телефонного разговора, которую получила западная разведка и изучила WP, 30 сентября 2024 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил: "Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования".

В то время Венгрия оказалась в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на устройствах, сообщила журналистам, что они были изготовлены венгерской компанией по лицензионному соглашению.

Согласно стенограмме, Сийярто сказал в разговоре с Арагчи: "Я просто хотел лично сообщить вам, что наши службы уже связались с вашей".

Когда Арагчи ответил, что он "очень благодарен вам за все это", Сийярто произнес: "Абсолютно, абсолютно".

"Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам".

Сийярто заявил, что Будапешт не имеет никакого отношения к атаке 17 сентября в Ливане, в результате которой погибли 12 человек и были ранены по меньшей мере 2800.

"Эти пейджеры не производятся в Венгрии, они никогда не были в Венгрии, и ни одна венгерская компания никогда не имела физического отношения к этим пейджерам, - сказал Сийярто.

Как отмечает WP, этот звонок и готовность венгерской стороны сотрудничать с Ираном вызывают неудобные вопросы относительно отношений правительства Орбана с Тегераном на фоне конфликта между США и Ираном.

Кроме того, это противоречит официальной политике Будапешта по поддержке Израиля, в частности во время голосований в Совете Безопасности ООН, а также решению о выходе из Международного уголовного суда в апреле 2025 года во время визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как напоминает издание, Нетаньяху, как и президент США Дональд Трамп, публично поддерживал Виктора Орбана.

Что известно о подрыве пейджеров

Подрыв пейджеров, которыми пользовались боевики "Хезболлы", произошел в сентябре 2024 года и был частью операции, приписываемой Израилю.

За серией взрывов в Ливане, по данным Reuters, стоит израильский Моссад. Спецслужба заложила взрывчатку в партию из 5000 устройств, которую "Хезболла" заказала у тайваньского производителя.

В результате этого погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 2800 получили ранения.

Выборы в Венгрии и поддержка США

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля. Накануне голосования действующий премьер-министр Виктор Орбан теряет позиции, уступая поддержку своему главному сопернику Петеру Мадьяру.

На этом фоне президент США Дональд Трамп активно поддерживает Орбана, пытаясь способствовать его сохранению у власти.

25 марта Трамп лично призвал венгров голосовать за Орбана в своей заметке в Truth Social.

Он назвал венгерского премьера "настоящим бойцом и победителем" и заявил, что поддерживает его "до конца".

А во вторник в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс - за две недели до выборов. Программа его включала переговоры с Орбаном и публичное выступление Вэнса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Венгрия Израиль Иран Виктор Орбан Хезболла
Новости
Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет
Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой