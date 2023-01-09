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Венгрия выделит 3,5 млн долларов для вывоза украинского зерна в Африку

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Понедельник 09 января 2023 21:10
Венгрия выделит 3,5 млн долларов для вывоза украинского зерна в Африку Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by US Department of State)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия планирует профинансировать отправку 10 тысяч тонн зерна из Украины в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит издание Portfolio.

Сийярто объяснил, что Венгрия выделит около 3,5 миллионов долларов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Министр отметил, что это часть своей глобальной ответственности.

"Венгрия и Демократическая Республика Конго заинтересованы в скорейшем установлении мира и прекращении вооруженных конфликтов", - добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто снова призвал к диалогу, прекращению огня и переговорам.

Напомним, что Венгрия на границе с Украиной открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна. Это позволит наладить сухопутный маршрут для его снабжения.

Кабинет министров выделил гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии. Голодающим странам пришлют пшеницу и кукурузу.

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