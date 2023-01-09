Венгрия выделит 3,5 млн долларов для вывоза украинского зерна в Африку

Венгрия планирует профинансировать отправку 10 тысяч тонн зерна из Украины в Африку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое приводит издание Portfolio.

Сийярто объяснил, что Венгрия выделит около 3,5 миллионов долларов для вывоза украинского зерна в страны Африки. Министр отметил, что это часть своей глобальной ответственности.

"Венгрия и Демократическая Республика Конго заинтересованы в скорейшем установлении мира и прекращении вооруженных конфликтов", - добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто снова призвал к диалогу, прекращению огня и переговорам.