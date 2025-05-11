Венгрия неожиданно приостановила переговоры с Украиной: о чем речь
Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам. Они должны были состояться 12 мая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
"Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам", - говорится в сообщении.
По данным министерства, венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией - встреча должна была стать началом регулярных переговоров.
В Минюсте напомнили, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии.
"Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая. Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация", - отметили в посте.
Почему вопрос нацменьшинств важен
Украина еще в 2023 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. 23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине этот статус. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо выполнить 7 условий.
В ноябре 2023 года стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Среди них - как раз изменение законодательства о нацменьшинствах. Тогда в Еврокомиссии отмечали, что выполнены не все рекомендации, изложенные "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года", в частности не внесены изменения "в законы о государственном языке, СМИ и образовании".
Уже в декабре 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о нацменьшинствах.
Задержание шпионов Венгрии в Украине
9 мая СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентов военной разведки Венгрии. Они шпионили на Закарпатье. Их было двое и они были представителями именно венгерской спецслужбы.
Как установило расследование, куратором обоих фигурантов был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность уже идентифицирована Службой безопасности.
Одним из агентов был 40-летний бывший военный из Береговского района, которого иностранцы завербовали и перевели в "режим ожидания" еще в 2021 году. Вторая - бывшая военнослужащая Сил безопасности и обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году.
После этого Будапешт обвинил Киев в "пропаганде". Также Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Со своей стороны Украина выслала двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны были покинуть страну в течение 48 часов.
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