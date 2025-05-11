Венгрия неожиданно приостановила переговоры с Украиной: о чем речь

Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам. Они должны были состояться 12 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины .

"Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам", - говорится в сообщении.

По данным министерства, венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией - встреча должна была стать началом регулярных переговоров.

В Минюсте напомнили, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии.

"Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая. Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация", - отметили в посте.

Почему вопрос нацменьшинств важен

Украина еще в 2023 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. 23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине этот статус. Но для того, чтобы стать членом ЕС, необходимо выполнить 7 условий.

В ноябре 2023 года стало известно, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Среди них - как раз изменение законодательства о нацменьшинствах. Тогда в Еврокомиссии отмечали, что выполнены не все рекомендации, изложенные "в заключении от июня 2023 года и ее дальнейшем заключении от октября 2023 года", в частности не внесены изменения "в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Уже в декабре 2023 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о нацменьшинствах.