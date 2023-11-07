СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине

Журналисты выяснили, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Об этом говорится в отчете по Украине, который является внутренним документом Еврокомиссии, пишет РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Согласно внутреннему отчету, в настоящее время завершенными считаются следующие критерии:

внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли - приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Замечания Еврокомиссии

Чтобы понимать, какие критерии в отчете ЕК считаются не выполненными, следует отметить, что в общей сложности речь шла о 7 так называемых критериях, больше напоминающих реформы. Простым языком их можно назвать так: реформа Конституционного суда; продолжение судебной реформы; антикоррупция, включая назначение руководителя САП; борьба с отмыванием средств; воплощение антиолигархического закона; согласование аудиовизуального законодательства с европейским и изменение законодательства о нацменьшинствах.

Так вот, как пишут журналисты, относительно антиолигархического закона, то в документе говорится, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами". В части реформы законодательства относительно нацменьшинств, то в Еврокомиссии считают, что выполнены не все замечания, изложенные "в заключении от июня 2023 года и его дальнейшем выводе от октября 2023 года", в частности не внесены изменения "в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Кроме этого в отчете говорится, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для вступления на государственную службу".

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.