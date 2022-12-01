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Условие для вступления в ЕС. Рада приняла в первом чтении законопроект о нацменьшинствах

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 17:17
Условие для вступления в ЕС. Рада приняла в первом чтении законопроект о нацменьшинствах Фото: Рада приняла в первом чтении законопроект о нацменьшинствах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о нацменьшинствах. Принятие документа является одним из условий вступления Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, "за" проголосовали 274 парламентария.

Он отметил, что нововведения, которые предлагается утвердить документом, находятся в списке условий для кандидатства Украины в ЕС.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что целью его принятия является "совершенствование реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

В частности, планируется обеспечить такие права национальных меньшинств Украины: на самоидентификацию, использование языков национальных меньшинств (сообществ), на образование, на участие в политической, экономической, общественной и культурной жизни.

Напомним, ранее министр по вопросам Европы и климата Германии Анна Люрманн заявляла, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться в скором времени, но темпы будут зависеть от готовности нашей страны к реформам.

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