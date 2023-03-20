После выдачи ордера на арест Путина министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне

Министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне, чтобы обсудить поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений россиян в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Отметим, что встреча состоялась после того, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина по обвинению в депортации украинских детей.

Министр юстиции Британии Доминик Рааб заявил, что правительство будет продолжать финансировать и предоставлять экспертизу суду, пока "справедливость не восторжествует".

"Мы собираемся сегодня в Лондоне, объединенные одной целью - привлечь военных преступников к ответственности за зверства, совершенные в Украине во время этого несправедливого, неспровоцированного и незаконного вторжения", - сказал он.

Отметим, что на конференции выступили министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Андрей Костин, а также прокурор МКС Карим Хан.