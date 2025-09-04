Венгрия и Словакия просят ЕС отменить санкции против шести российских олигархов, - СМИ

Венгрия и Словакия обратились к Евросоюз с просьбой отменить замораживание активов и визовые запреты для шести российских олигархов. Это нужно для продолжения ряда других, уже действующих санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RadioFreeEurope/RadioLiberty .

Издание отметило, что Венгрия, а в последнее время и Словакия, используют право вето, чтобы добиться исключения некоторых известных имен из санкционного списка.

Обе страны Центральной Европы поддерживают тесные политические связи с Кремлем и утверждают, что санкции ЕС больше вредят европейской экономике, чем российской.

Несколько дипломатов в ЕС на условиях анонимности отметили, что на этот раз Словакия хочет исключить из списка олигарха Алишера Усманова и бизнесмена Михаила Фридмана. К этим двум именам Венгрия добавляет также олигархов Дмитрия Мазепина, Петра Авена, Мусу Бажаева и Альберта Авдоляна.

Большинство из этих лиц уже предлагались для снятия санкций во время предыдущих раундов их пересмотра, за исключением Авдоляна, который попал под ограничения Брюсселя только в феврале этого года.

Другие государства-члены ЕС выдвинули альтернативный вариант: исключить лишь одно-два так называемых "слабых дела", то есть лиц, которые, вероятно, все равно были бы изъяты, поскольку основания для их санкций недостаточны и не выдержали бы судебного обжалования.

Кроме того, предлагается продлевать санкции раз в 12 месяцев, а не каждые полгода. Но и Братислава, и Будапешт отклонили эту идею на предыдущих переговорах в Брюсселе. Теперь дискуссия перейдет на уровень послов ЕС 3 сентября.

Не первый прецедент

Отмечается, что это уже не первая просьба со стороны Будапешта. Так, в марте российский бизнесмен Вячеслав Моше Кантор, министр спорта России Михаил Дегтярев и Гульбахор Исмаилова, сестра миллиардера-магната Алишера Усманова, были исключены из "черного списка" после недель кропотливых дипломатических переговоров между европейскими чиновниками.

Санкции ЕС против России, которые сейчас охватывают более 2600 физических и юридических лиц, после 18 раундов ограничительных мер ЕС, должны единодушно продолжаться каждые шесть месяцев - обычно в середине марта и сентября.

Следующий дедлайн для продления ограничений - 15 сентября. Издание предполагает, что на следующей неделе, вероятно, будет достигнут определенный компромисс по указанным лицам.