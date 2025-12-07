Венгрия и Словакия обжалуют план ЕС против российских энергоносителей

Венгрия и Словакия будут обращаться в Европейский суд, чтобы обжаловать план ЕС о запрете импорта российских газа и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в соцсети Х .

Петер Сийятро предупредил: как только на следующей неделе план RePowerEU будет принят, венгерская сторона вместе со словацкой подаст в Европейский суд ходатайство об отмене и будет просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства .

"Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен", - написал он.

Сийятро назвал это постановление "масштабным юридическим мошенничеством".

Документ, по его мнению, "явно является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения".