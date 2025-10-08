ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия блокирует движение Украины в ЕС: что о вето Орбана говорят в Брюсселе и Киеве

Среда 08 октября 2025 08:00
UA EN RU
Венгрия блокирует движение Украины в ЕС: что о вето Орбана говорят в Брюсселе и Киеве Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Роман Кот

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует евроинтеграцию Украины. Поэтому, казалось бы, нужно просто подождать до апреля, формально не принимая политическое решение об открытии переговорных кластеров, а пока заниматься техническими вопросами. Такой вариант имеет своих сторонников как в Брюсселе, так и среди стран, которые принято считать "адвокатами" Украины в ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина в матерале "Украина против Орбана и бюрократии. Кто больше всего мешает вступлению страны в Евросоюз".

"Мы решительно поддерживаем необходимость, если фактически невозможно привлечь 27 членов ЕС, которые позволили бы Украине и всем государствам-членам, кроме, возможно, одного (Венгрии - ред.), продвигаться в переговорах о вступлении Украины", - сказала РБК-Украина посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене.

По ее словам, это позволит начать работу со всеми вопросами, которые могут возникнуть у стран-членов ЕС в контексте переговоров, и выполнить эту работу "неформально, если сейчас невозможно двигаться формально".

Однако такой подход означает дополнительные вызовы для Украины. Во-первых, несмотря на проблемы дома, Орбан все еще имеет вполне реальные шансы сохранить власть.

Во-вторых, в ходе переговоров между Украиной и Евросоюзом потребуются решения, имеющие юридическую силу. Особенно это касается тех переговорных разделов, где необходимо утверждение компромиссов путем голосования всех стран ЕС. Например, в сфере экономики и торговли, в которых Украина имеет ряд противоречий с соседями.

"Сейчас первый кластер "Основы" - это полбеды. Потом, когда мы пойдем во "Внутренний рынок", там, где надо договариваться о переходных периодах, других секторальных разделах. С кем мы будем договариваться? Просто за это все надо голосовать. Это должно утверждаться", - сказала РБК-Украина исполнительный директор ОО "Украинский центр европейской политики" Любовь Акуленко.

Всего таких голосований - об открытии и закрытии каждого из 35 разделов в рамках кластеров - будет около 70. Поэтому существует риск, что сами переговоры затянутся на очень надолго из-за вето той или иной страны. И не обязательно именно Венгрии.

Венгрия против Украины

Как ранее сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не имеет права блокировать вступление Украины в Европейский Союз, поскольку это решение отражает как стремление самой страны, так и волю Европы. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, отметив, что препятствовать этому процессу не может и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Венгрия неоднократно блокировала решения, связанные с финансированием помощи Киеву, ссылаясь на национальные интересы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Евросоюз Украина
Новости
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы