Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ

Венгрия достигла с российской компанией "Газпром" финальных договоренностей по отсрочке платежей за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.