В Венгрии договорились с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ, - СМИ

Фото: в Венгрии договорились с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ (Getty Images)

Венгерская энергетическая компания MVM подписала договор с "Газпромом", который позволит отсрочить ее платеж за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерское издание Origo.