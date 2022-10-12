Угорщина домовилася з "Газпромом" про відстрочення платежів за газ

Угорщина досягла з російською компанією "Газпром" фінальних домовленостей щодо відстрочення платежів за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за підсумками зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.