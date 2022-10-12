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Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ

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Среда 12 октября 2022 21:35
Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

Венгрия достигла с российской компанией "Газпром" финальных договоренностей по отсрочке платежей за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Министр рассказал, что, помимо отсрочки платежей за газ, в ходе переговоров стороны также согласовали поставки "голубого топлива" в Венгрию через трубопровод "Турецкий поток".

При этом Сийярто в очередной раз заявил, что его страна выступает против любых санкций Евросоюза, которые будут направлены на импорт газа из России.

Напомним, 3 октября в венгерских СМИ появилась информация, что государственная энергетическая компания Венгрии MVM подписала договор с "Газпромом", который позволит отсрочить ее платеж за газ.

Также мы писали, что РФ с сентября начала поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

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Газпром Российская Федерация Венгрия
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