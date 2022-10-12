Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей за газ
Венгрия достигла с российской компанией "Газпром" финальных договоренностей по отсрочке платежей за газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по итогам встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Министр рассказал, что, помимо отсрочки платежей за газ, в ходе переговоров стороны также согласовали поставки "голубого топлива" в Венгрию через трубопровод "Турецкий поток".
При этом Сийярто в очередной раз заявил, что его страна выступает против любых санкций Евросоюза, которые будут направлены на импорт газа из России.
Напомним, 3 октября в венгерских СМИ появилась информация, что государственная энергетическая компания Венгрии MVM подписала договор с "Газпромом", который позволит отсрочить ее платеж за газ.
Также мы писали, что РФ с сентября начала поставлять в Венгрию на 5,8 млн кубометров природного газа в сутки больше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.
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