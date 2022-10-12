Угорщина домовилася з "Газпромом" про відстрочення платежів за газ
Угорщина досягла з російською компанією "Газпром" фінальних домовленостей щодо відстрочення платежів за газ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за підсумками зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.
Міністр розповів, що, окрім відстрочення платежів за газ, у ході переговорів сторони також погодили постачання "блакитного палива" до Угорщини через трубопровід "Турецький потік".
При цьому Сійярто в чергове заявив, що його країна виступає проти будь-яких санкцій Євросоюзу, які будуть спрямовані на імпорт газу з Росії.
Нагадаємо, 3 жовтня в угорських ЗМІ з'явилася інформація, що державна енергетична компанія Угорщини MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.
Також ми писали, що РФ з вересня почала постачати до Угорщини на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.