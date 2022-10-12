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Угорщина домовилася з "Газпромом" про відстрочення платежів за газ

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Середа 12 жовтня 2022 21:35
Угорщина домовилася з "Газпромом" про відстрочення платежів за газ Фото: Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Угорщина досягла з російською компанією "Газпром" фінальних домовленостей щодо відстрочення платежів за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто за підсумками зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Міністр розповів, що, окрім відстрочення платежів за газ, у ході переговорів сторони також погодили постачання "блакитного палива" до Угорщини через трубопровід "Турецький потік".

При цьому Сійярто в чергове заявив, що його країна виступає проти будь-яких санкцій Євросоюзу, які будуть спрямовані на імпорт газу з Росії.

Нагадаємо, 3 жовтня в угорських ЗМІ з'явилася інформація, що державна енергетична компанія Угорщини MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.

Також ми писали, що РФ з вересня почала постачати до Угорщини на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

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