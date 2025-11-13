ua en ru
Главная » Новости » В мире

В Венгрии сделали циничное заявление о помощи Украине: в МИД ответили

Четверг 13 ноября 2025 13:29
В Венгрии сделали циничное заявление о помощи Украине: в МИД ответили Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Венгрии больше не будет предоставлять деньги Украине якобы из-за нового коррупционного скандала в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Twitter спикера главы МИД Украины Георгия Тихого.

"Золотая иллюзия Украины разваливается. Разоблачена сеть военной мафии с бесчисленными связями с президентом Владимиром Зеленским. Министр энергетики уже ушел в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны", - заявил Орбан.

По его словам, брюссельская элита якобы хочет влить деньги европейских налогоплательщиков.

"Спасибо, но мы не хотим иметь к этому никакого отношения. Мы не будем посылать деньги венгерского народа в Украину. После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора наконец понять, куда на самом деле идут их деньги", - добавил премьер-министр Венгрии.

Что говорят в МИДе

В Министерстве иностранных дел Украины подготовили ответ на циничное заявление Орбана, и напомнили венгерскому политику о его коррупционных скандалах из прошлого.

"Лекции о коррупции от политика, который впутан в коррупционные скандалы и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", - подчеркнул Тихий.

Что предшествовало

Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95", которого называют близким другом президента Зеленского. Следственные действия также состоялись у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко.

По версии следствия, в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум": контрагентов заставляли платить 10-15% от суммы контрактов в качестве "откатов". В случае отказа угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

Средства, по данным НАБУ, легализовались через бэк-офис в центре Киева, где прошло около 100 миллионов долларов. Офис принадлежал семье бывшего народного депутата и ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

Более подробно о скандальной коррупционной схеме в "Энергоатоме" - в материале РБК-Украина.

