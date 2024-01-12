Соглашение по безопасности между Украиной и Британией подписали на 10 лет, но есть нюанс

Срок действия соглашения по безопасности между Украиной и Британией составляет 10 лет. Но это могут пересмотреть, если наша страна станет членом НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Настоящее соглашение действует в течение десяти лет с даты его подписания", - сказано в тексте соглашения.
При этом, в соответствии с декларацией стран "Большой семерки", участники планируют сохранить ее действие до вступления Украины в НАТО.
"В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего соглашения, участники примут решение о его будущем статусе", - подчеркивается в тексте документа.
Напомним, сегодня, 12 января, премьер Британии Риши Сунак прибыл в Киев с визитом.
Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским. Чиновники подписали соглашение по безопасности между двумя странами.
В частности, в документе Украина обязалась внедрить ряд реформ. Они касаются оборонного сектора и не только.
Глава британского правительства уже назвал документ историческим.
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