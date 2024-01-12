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Угоду щодо безпеки між Україною та Британією підписали на 10 років, але є нюанс

Фото: прем'єр Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Термін дії угоди щодо безпеки між Україною та Британією становить 10 років. Але це можуть переглянути, якщо наша країна стане членом НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ця угода діє протягом десяти років з дати її підписання", - йдеться в тексті угоди.

При цьому, відповідно до декларації країн "Великої сімки", учасники планують зберегти її дію до вступу України в НАТО.

"У разі, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї угоди, учасники ухвалять рішення про її майбутній статус", - наголошується в тексті документа.

Угода з безпеки

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, прем'єр Британії Ріші Сунак прибув до Києва з візитом.

Він уже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Чиновники підписали угоду щодо безпеки між двома країнами.

Зокрема, у документі Україна зобов'язалася впровадити низку реформ. Вони стосуються оборонного сектору і не тільки. 

Глава британського уряду вже назвав документ історичним.

 

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ВеликобританіяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпекиРіші Сунак