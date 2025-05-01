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Какие отрасли в Украине может перезапустить соглашение о недрах с США: мнение эксперта

Четверг 01 мая 2025 21:38
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Какие отрасли в Украине может перезапустить соглашение о недрах с США: мнение эксперта Фото: соглашение с США даст возможность развития добывающей отрасли в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Соглашение о полезных ископаемых с США даст возможность развития добывающей отрасли в Украине. В частности, речь идет о нефти и газе, а также критических минералах, таких как графит.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, профессор КНУ Шевченко, основатель и глава Advanter Group Андрей Длигач.

"Что уже очевидно - этот документ может дать возможности для развития добывающей отрасли в Украине. Она - и это не секрет - далека от насыщения. И то, что касается нефти и газа, Украина может быть крупнейшим поставщиком газа и нефти, нефтепродуктов в Европейский Союз", - сказал Длигач.

По его словам, соглашение точно это должно касаться добычи критических минералов, в частности графита.

"И хотелось бы, чтобы украинское влияние на решение этого фонда помогало созданию не только мощностей по добыче, но и мощностей по переработке. Об этом в договоре речи не идет напрямую, но то, что Украина теперь не младший партнер в этом фонде, а равноправный, мы имеем одинаковое количество голосов, это дает надежду, что удастся убедить наших партнеров в необходимости инвестировать и в инфраструктуру, и в логистику, и в перерабатывающие мощности", - отметил эксперт.

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает, что страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.

Подробнее о содержании соглашения и что будет после его подписания - в материале РБК-Украина.

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