Угода з Іраном має запобігти створенню ядерної зброї, - Рубіо

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

Як відомо, нова іранська пропозиція передбачає відновлення роботи Ормузької протоки, але відкладає обговорення ядерної програми.

В інтерв'ю Fox News Рубіо відмовився робити припущення про те, чи буде це прийнятно для президента США Дональда Трампа або що станеться, якщо угоди не буде досягнуто. Це питання він переадресував президенту, але сказав наступне:

"Досить сказати, що ядерне питання - це причина, через яку ми взагалі опинилися в цій ситуації", - заявив він, додавши, що ядерна програма Ірану "залишається ключовою проблемою".

Також дипломат додав, що Тегеран "серйозно налаштований з'ясувати, як виграти собі більше часу", а також сказав, що угода з Іраном має запобігти створенню ядерної зброї.

"Вони досвідчені переговірники, і ми повинні забезпечити, щоб будь-яка укладена угода, будь-яка угода, однозначно запобігла б їхньому прагненню до створення ядерної зброї в будь-який момент", - підкреслив він.

Водночас Рубіо каже, що "залишаються питання про те", чи мала людина, яка передала США нову мирну пропозицію, повноваження на її подання.

"Потім цим іранцям доводиться вести переговори з іншими іранцями, щоб з'ясувати, на що вони можуть погодитися, що вони можуть запропонувати, на що вони готові піти і навіть із ким вони готові зустрітися", - пояснив чиновник.

Резюмуючи держсекретар додав, що у США є відомості про те, що аятола Моджтаба Хаменеї живий, але він засумнівався в тому, чи має той "достатній духовний авторитет, щоб дійсно виконувати обов'язки верховного лідера".