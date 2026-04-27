ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США не позволят Ирану сохранить контроль над Ормузским проливом, - Рубио

21:45 27.04.2026 Пн
2 мин
Госсекретарь также подчеркнул, что США не собираются терпеть диктовку условий Ираном
aimg Анастасия Никончук
Фото: Марко Рубио (GettyImages)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки Ирана сохранить влияние над Ормузским проливом неприемлемы для Вашингтона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Глава МИД Ирана прилетел в Кремль для переговоров с Путиным, - СМИ

Марко Рубио в интервью Fox News подчеркнул, что США не могут согласиться с ситуацией, при которой Иран фактически регулирует проход судов через стратегически важный морской маршрут или вводит собственные сборы за его использование.

Он отметил, что подобная модель превращает международный пролив в инструмент давления.

По его словам, "открытие" пролива не может означать систему разрешений со стороны Тегерана и угроз для судоходства без согласования с иранской стороной.

"Если под открытием проливов они имеют в виду: “Да, проливы открыты, если вы координируете действия с Ираном, получите наше разрешение, иначе мы вас взорвем, а вы нам заплатите”, — это не открытие проливов", - заявил Рубио.

Также, Госсекретарь отметил, что США не намерены это терпеть.

"Они не могут нормализовать — и мы не можем терпеть их попытки нормализовать — систему, в которой иранцы решают, кто может пользоваться международным водным путем и сколько вы должны им платить за его использование", - отметил Рубио.

Переговоры и предложение Тегерана

Ранее сообщалось, что Иран передал США предложение, касающееся возобновления работы Ормузского пролива и частичного продвижения к прекращению конфликта.

Документ, по данным СМИ, предполагал перенос сложных вопросов по ядерной программе на более поздний этап.

Однако администрация США увязывает кризис прежде всего с ядерными амбициями Ирана и считает это ключевым фактором эскалации.

Международная реакция

Вопрос Ормузского пролива обсуждался на заседании Совета Безопасности ООН. Представители Франции и Германии заявили о рисках милитаризации морского маршрута и угрозе мировой торговле.

В Европе отмечают, что затяжной конфликт усиливает энергетическое давление и политическую нестабильность.

Напоминаем, что США запустили срочную операцию по восстановлению прохода через Ормузский пролив. Пентагон задействует подводные беспилотные аппараты и авиацию, чтобы нейтрализовать возможные минные угрозы, связанные с Ираном.

Отметим, что в США приняли решение отменить ранее запланированный визит спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были пройти переговоры, связанные с Ираном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний восток Иран Ормузский пролив Соединенные Штаты Америки
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Милан Лелич — руководитель рубрик Политика и Мир Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО