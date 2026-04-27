США не позволят Ирану сохранить контроль над Ормузским проливом, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки Ирана сохранить влияние над Ормузским проливом неприемлемы для Вашингтона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Марко Рубио в интервью Fox News подчеркнул, что США не могут согласиться с ситуацией, при которой Иран фактически регулирует проход судов через стратегически важный морской маршрут или вводит собственные сборы за его использование.

Он отметил, что подобная модель превращает международный пролив в инструмент давления.

По его словам, "открытие" пролива не может означать систему разрешений со стороны Тегерана и угроз для судоходства без согласования с иранской стороной.

"Если под открытием проливов они имеют в виду: “Да, проливы открыты, если вы координируете действия с Ираном, получите наше разрешение, иначе мы вас взорвем, а вы нам заплатите”, — это не открытие проливов", - заявил Рубио.

Также, Госсекретарь отметил, что США не намерены это терпеть.

"Они не могут нормализовать — и мы не можем терпеть их попытки нормализовать — систему, в которой иранцы решают, кто может пользоваться международным водным путем и сколько вы должны им платить за его использование", - отметил Рубио.

Переговоры и предложение Тегерана

Ранее сообщалось, что Иран передал США предложение, касающееся возобновления работы Ормузского пролива и частичного продвижения к прекращению конфликта.

Документ, по данным СМИ, предполагал перенос сложных вопросов по ядерной программе на более поздний этап.

Однако администрация США увязывает кризис прежде всего с ядерными амбициями Ирана и считает это ключевым фактором эскалации.

Международная реакция

Вопрос Ормузского пролива обсуждался на заседании Совета Безопасности ООН. Представители Франции и Германии заявили о рисках милитаризации морского маршрута и угрозе мировой торговле.

В Европе отмечают, что затяжной конфликт усиливает энергетическое давление и политическую нестабильность.