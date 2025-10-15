Сделка о 100-летнем партнерстве Украины и Британии вступила в силу

Соглашение о столетнем партнерстве Украины и Британии официально вступило в силу. Документ закрепляет союз двух стран на десятилетия вперед

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook .

По словам Стефанчука, он передал спикеру Палаты общин британского парламента Линдси Гойлу текст Столетнего соглашения, закон о ратификации соглашения и ноту о начале его действия.

"Сегодня в Лондоне Столетнее соглашение официально вступило в силу. Это исторический момент укрепления политического доверия, стратегического партнерства и несокрушимой дружбы между нашими государствами", - добавил он.

Спикер Рады обратил внимание, что Украина и Британия вместе многое прошли и сейчас борются не только за свободу Украины, но и за безопасность всей Европы и мировой порядок.

"Это соглашение не начало нашего партнерства - оно его усиливает. Она закрепляет взаимную поддержку между нашими народами на десятилетие вперед, определяет механизмы взаимодействия безопасности, углубляет военно-промышленную кооперацию, формирует новый уровень сотрудничества в сфере экономики, энергетики, образования, науки и восстановления Украины", - отметил Стефанчук.

Также, по его словам, эта сделка о доверии и союзе двух наций, которые объединены общими ценностями: свободой, демократией, уважением к праву и исторической справедливости.