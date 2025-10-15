Угода про 100-річне партнерство України та Британії набула чинності

Угода про сторічне партнерство України та Британії офіційно набула чинності. Документ закріплює союз двох країн на десятиліття вперед

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook .

За словами Стефанчука, він передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про ратифікацію угоди і ноту про початок її дії.

"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", - додав він.

Спікер Ради звернув увагу, що Україна і Британія разом багато чого пройшли і зараз борються не тільки за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та світовий порядок.

"Ця угода не початок нашого партнерства - вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття наперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співробітництва у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України", - зазначив Стефанчук.

Також, за його словами, ця угода про довіру та союз двох націй, які об'єднані спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичної справедливості.