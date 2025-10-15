Угода про 100-річне партнерство України та Британії набула чинності
Угода про сторічне партнерство України та Британії офіційно набула чинності. Документ закріплює союз двох країн на десятиліття вперед
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.
За словами Стефанчука, він передав спікеру Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлу текст Сторічної угоди, закон про ратифікацію угоди і ноту про початок її дії.
"Сьогодні в Лондоні Сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між нашими державами", - додав він.
Спікер Ради звернув увагу, що Україна і Британія разом багато чого пройшли і зараз борються не тільки за свободу України, а й за безпеку всієї Європи та світовий порядок.
"Ця угода не початок нашого партнерства - вона його посилює. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття наперед, визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово-промислову кооперацію, формує новий рівень співробітництва у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відновлення України", - зазначив Стефанчук.
Також, за його словами, ця угода про довіру та союз двох націй, які об'єднані спільними цінностями: свободою, демократією, повагою до права та історичної справедливості.
Угода про 100-річне патнерство
16 січня 2025 року Україна і Велика Британія підписали угоду про сторічне партнерство, яка розширює рамки їхньої співпраці на 100 років і охоплює сфери безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культури.
Верховна Рада 17 вересня 2025 року ратифікувала договір більшістю голосів - за проголосували 295 депутатів.
Згідно з умовами угоди, Велика Британія зобов'язується щорічно виділяти Україні щонайменше 3,6 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги до фінансового року 2030/31, а також підтримувати траєкторію подальшої допомоги за потреби.
Договір передбачає співпрацю в таких ключових галузях, як морська безпека, спільне виробництво оборонної техніки, а також програма для відстеження вкраденого зерна з територій, тимчасово окупованих Росією.