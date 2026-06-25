В Уфе раздались взрывы на НПЗ, над городом поднялся черный дым (фото)
В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо взвивается черный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.
По предварительной информации, первые взрывы в Уфе прогремели около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.
Exilenova+ утверждает, что под удар могли попасть два из трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Уфе.
"Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины", - говорится в сообщении.
Пока подтверждения этой информации нет.
В соцсетях активно делятся кадрами с места происшествия.
Чем важен объект
Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.
Атаки 25 июня и последствия
Напомним, в ночь на 25 июня Краснодарский край РФ атаковали беспилотники, в результате вспыхнул пожар на территории Полтавской нефтебазы, которая является стратегической для региона.
Также сегодня ночью сообщали о большом количестве взрывов в разных населенных пунктах оккупированного Крыма.
В частности, было громко в районе Севастополя, Симферополя, Евпатории, Ялта, близ Сак. На полуострове фиксируют отключение света.
Паблики массово публикуют кадры атаки дронов на энергетическую структуру Крыма.
Уже с утра стало известно, что в Севастополе внезапно исчез свет. Российские власти заявили об угрозе для всей системы.