ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Уфі пролунали вибухи на НПЗ, над містом піднявся чорний дим (фото)

10:44 25.06.2026 Чт
2 хв
Підприємство знаходиться у глибокому тилу РФ
aimg Ірина Глухова
В Уфі пролунали вибухи на НПЗ, над містом піднявся чорний дим (фото) Фото: в Уфі пролунали вибухи на НПЗ (скрін відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа районі в районі нафтопереробного заводу. У небо здіймається чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що ціллю атаки безпілотників став НПЗ.

Exilenova+ стверджує, що під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.

Читайте також: Краснодарський край РФ атакували дрони, горить Полтавська нафтобаза

"Два з трьох НПЗ, які є в Уфі, було уражено Силами оборони України", - йдеться у повідомленні.

Наразі підтвердження цієї інформації немає.

У соцмережах активно діляться кадрами з місця подій.

Чим важливий об'єкт

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і ключових центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

Атаки 25 червня та наслідки

Нагадаємо, в ніч на 25 червня Краснодарський край РФ атакували безпілотники, в результаті спалахнула пожежа на території Полтавської нафтобази, яка є стратегічною для регіону.

Також сьогодні вночі повідомляли про велику кількість вибухів у різних населених пунктах окупованого Криму.

Зокрема, гучно було у районі Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Ялта, поблизу Сак. На півострові фіксують відключення світла.

Пабліки масово публікують кадри атаки дронів на енергетичну структуру Криму.

Вже зранку стало відомо, що у Севастополі раптово зникло світло. Російські окупанти заявили про загрозу для всієї системи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Уфа Війна в Україні
Новини
У частині Києва ввели екстрені відключення світла
У частині Києва ввели екстрені відключення світла
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"