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Громкие взрывы раздаются в Крыму после налета дронов: города поглощают блекауты

04:52 25.06.2026 Чт
2 мин
Паблики сообщают об атаке на Балаклавскую и Таврическую ТЭЦ
aimg Юлия Маловичко
Громкие взрывы раздаются в Крыму после налета дронов: города поглощают блекауты Фото: российский МЧСник на вызове (Getty images)
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Крым в ночь на четверг массово накрыли летевшие на полуостров со всех сторон беспилотники. В городах и населенных пунктах фиксируют взрывы и отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Первомайский, Красноперекопский, Симферопольский районы, собственно Симферополь и Севастополь, Евпатория и Ялта - это еще не все локации, где зафиксированы полеты дронов и взрывы.

Таврическая и Балаклавская ТЭЦ оказались под обстрелом, из-за чего сообщается о массовых отключениях света. Например, Ялта полностью ушла в блекаут на некоторое время.

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Подписчики пабликов Крыма сообщили, что дроны потревожили и курортную Евпаторию.

Интересно, что власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов. Более того, мобильные огневые группы в Севастополе пытались сбить беспилотники прямо над жилыми домами , пишет "Крымский ветер".

Сообщалось также о мощном взрыве в районе аэродрома "Кача", который произошел около четырех утра.

Паблики массово загружают кадры атаки дронов на энергетическую структуру Крыма.

Атаки на Крым

Как известно, в последнее время полуостров массированно атакуют беспилотники, города и населенные пункты погружаются в блекауты. Наблюдающийся в РФ топливный кризис накрыл и полуостров, жители которого жалуются на невозможность обеспечить даже базовые потребности в связи с дефицитом бензина и ДТ.

Недавно Служба безопасности Украины рассказала об операциях в Крыму. Кстати, россияне стягивают ПВО к Керченскому мосту , который оказался под угрозой не только дронов, но и землетрясения.

Почему Крым накрыли землетрясения и есть ли угроза для юга Украины –читайте в эксклюзивном материале РБК-Украина.

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