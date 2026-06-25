Громкие взрывы раздаются в Крыму после налета дронов: города поглощают блекауты
Крым в ночь на четверг массово накрыли летевшие на полуостров со всех сторон беспилотники. В городах и населенных пунктах фиксируют взрывы и отключение электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Первомайский, Красноперекопский, Симферопольский районы, собственно Симферополь и Севастополь, Евпатория и Ялта - это еще не все локации, где зафиксированы полеты дронов и взрывы.
Таврическая и Балаклавская ТЭЦ оказались под обстрелом, из-за чего сообщается о массовых отключениях света. Например, Ялта полностью ушла в блекаут на некоторое время.
Подписчики пабликов Крыма сообщили, что дроны потревожили и курортную Евпаторию.
Интересно, что власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов. Более того, мобильные огневые группы в Севастополе пытались сбить беспилотники прямо над жилыми домами , пишет "Крымский ветер".
Сообщалось также о мощном взрыве в районе аэродрома "Кача", который произошел около четырех утра.
Паблики массово загружают кадры атаки дронов на энергетическую структуру Крыма.
Атаки на Крым
Как известно, в последнее время полуостров массированно атакуют беспилотники, города и населенные пункты погружаются в блекауты. Наблюдающийся в РФ топливный кризис накрыл и полуостров, жители которого жалуются на невозможность обеспечить даже базовые потребности в связи с дефицитом бензина и ДТ.
Недавно Служба безопасности Украины рассказала об операциях в Крыму. Кстати, россияне стягивают ПВО к Керченскому мосту , который оказался под угрозой не только дронов, но и землетрясения.
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