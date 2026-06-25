Громкие взрывы раздаются в Крыму после налета дронов: города поглощают блекауты

Крым в ночь на четверг массово накрыли летевшие на полуостров со всех сторон беспилотники. В городах и населенных пунктах фиксируют взрывы и отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Первомайский, Красноперекопский, Симферопольский районы, собственно Симферополь и Севастополь, Евпатория и Ялта - это еще не все локации, где зафиксированы полеты дронов и взрывы.

Таврическая и Балаклавская ТЭЦ оказались под обстрелом, из-за чего сообщается о массовых отключениях света. Например, Ялта полностью ушла в блекаут на некоторое время.

Подписчики пабликов Крыма сообщили, что дроны потревожили и курортную Евпаторию.

Интересно, что власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов. Более того, мобильные огневые группы в Севастополе пытались сбить беспилотники прямо над жилыми домами , пишет "Крымский ветер".

Сообщалось также о мощном взрыве в районе аэродрома "Кача", который произошел около четырех утра.

Паблики массово загружают кадры атаки дронов на энергетическую структуру Крыма.