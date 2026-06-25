В Севастополе внезапно исчез свет: оккупанты заявили об угрозе для всей системы

В Севастополе внезапно выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram назначенного оккупантами так называемого губернатора города Михаила Развожаева.

"Как только он появится- его опубликуют в канале "Севастопольэнерго"", - сообщил Развожаев.

"По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - написал Развожаев.

Между тем после ночного авиаудара по Крыму в нескольких районах полуострова раздались громкие взрывы , сообщает РБК-Украина. Что именно стало целью удара - уточняется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно Крыма, которое заинтриговало многих. Детали своих слов он не раскрыл, но подчеркнул, что операция на полуострове четко просчитана, а Россия будет вынуждена избрать мир.