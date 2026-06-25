В Севастополе внезапно исчез свет: оккупанты заявили об угрозе для всей системы
В Севастополе внезапно выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram назначенного оккупантами так называемого губернатора города Михаила Развожаева.
Почему выключили свет
По словам Развожаева, ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона.
"По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - написал Развожаев.
Цель - якобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Графика отключений нет
Расписание отключений по адресам пока неизвестно.
"Как только он появится- его опубликуют в канале "Севастопольэнерго"", - сообщил Развожаев.
Жителей призвали не включать мощные электроприборы.
Между тем после ночного авиаудара по Крыму в нескольких районах полуострова раздались громкие взрывы , сообщает РБК-Украина. Что именно стало целью удара - уточняется.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно Крыма, которое заинтриговало многих. Детали своих слов он не раскрыл, но подчеркнул, что операция на полуострове четко просчитана, а Россия будет вынуждена избрать мир.