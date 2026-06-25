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В Севастополе внезапно исчез свет: оккупанты заявили об угрозе для всей системы

08:44 25.06.2026 Чт
1 мин
Почему город погрузился во тьму?
aimg Елена Чупровская
В Севастополе внезапно исчез свет: оккупанты заявили об угрозе для всей системы Фото: В Севастополе снова проблемы со светом (Getty Images)
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В Севастополе внезапно выключили свет – без графика и без предупреждения для жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram назначенного оккупантами так называемого губернатора города Михаила Развожаева.

Почему выключили свет

По словам Развожаева, ограничения ввели из-за перегрузки электросетей за пределами региона.

"По команде диспетчера Черноморского РГУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения", - написал Развожаев.

Цель - якобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

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Графика отключений нет

Расписание отключений по адресам пока неизвестно.

"Как только он появится- его опубликуют в канале "Севастопольэнерго"", - сообщил Развожаев.

Жителей призвали не включать мощные электроприборы.

Между тем после ночного авиаудара по Крыму в нескольких районах полуострова раздались громкие взрывы , сообщает РБК-Украина. Что именно стало целью удара - уточняется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно Крыма, которое заинтриговало многих. Детали своих слов он не раскрыл, но подчеркнул, что операция на полуострове четко просчитана, а Россия будет вынуждена избрать мир.

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