"Челсі", "Ман Сіті" та "Реал" виключать з Ліги чемпіонів в п'ятницю, - УЄФА

Мадридський "Реал", англійські "Манчестер Сіті" і "Челсі" в п'ятницю, 23 квітня, будуть виключені з нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів . Після цього виконком УЄФА визначиться з тим, як завершити сезон.

Про це в інтерв'ю телекомпанії DR заявив член виконкому УЄФА Йеспер Меллер.

"Клуби повинні покинути (Лігу чемпіонів - ред.), Очікую, що це станеться в п'ятницю. Потім ми повинні визначити, як завершити цей сезон в Лізі чемпіонів. Позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться в п'ятницю", - сказав Меллер.

Він додав, що разом з цими клубами з Ліги чемпіоном будуть виключені і інші команди, які вирішили брати участь в новому європейському турнірі - Суперліги. Меллер підкреслив, що контракти автоматично розриваються після відмови клубів.

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 клубів, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челсі", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетіко", " Інтер "," Мілан "і" Ювентус ", оголосили про створення нового європейського турніру - Суперліги. Також був опублікований формат проведення змагання, в ньому планується участь 20 команд.