УЄФА проти Європейської Суперліги. Яких футболістів можуть втратити топ-збірні

В УЄФА заявили, що футболісти з клубів Європейської Суперліги не зможуть виступати за свої збірні . Мова йде про турніри, які проходять під егідою ФІФА і УЄФА, в тому числі Чемпіонаті світу та Європи.

Які топ-збірні можуть залишитися без одних з кращих гравців – далі в матеріалі РБК-Україна.

У чому суть конфлікту

12 топ-клубів з чемпіонатів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення Європейської Суперліги (ESL). Топові команди, перш за все, незадоволені розподілом фінансів в рамках існуючих турнірів.

Засновниками ESL стали "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико". До них повинні приєднатися ще три неназваних клуби.

В УЄФА вже пригрозили учасникам Суперліги санкціями. Зокрема, мова йде про заборону грати в європейських турнірах: Лізі Європи і Лізі чемпіонів. Але під обмеження можуть потрапити не тільки безпосередньо клуби, але і їх футболісти.

Так президент УЄФА Олександр Чеферін заявив, що вони не зможуть виступати за збірні своїх країн на Чемпіонатах світу та Європи. За його словами, таке рішення підтримали всі футбольні конфедерації.

Кому хочуть заборонити грати за збірні

Ця санкція ставить під загрозу майбутнє футболістів топ-клубів в національних командах. Принаймні в існуючих турнірах під егідою УЄФА і ФІФА. У деяких збірних не зможуть виступати більш ніж половина заявлених гравців.

Нижче інформація про футболістів з поточних складів кількох національних команд, які потрапляють під санкції.

Збірна Англії з футболу (фото: GettyImages)

За Англію з 25 гравців не зможуть зіграти 14. Серед них:

воротар - Дін Хендерсон ("Ман Юнайтед");

захисники - Харрі Магуайр і Люк Шоу (обидва - "Ман Юнайтед"), Джон Стоунз і Кайл Уокер (обидва - "Ман Сіті"), Ерік Даєр ("Тоттенхем"), Бен Чилуэлл і Рис Джеймс (обидва - "Челсі"), Кіран Трипп'єр ("Атлетіко");

півзахисники - Філіп Фоден ("Мансіті") і Мейсон Маунт ("Челсі");

нападники - Рахім Стерлінг ("Ман Сіті"), Букайо Сака ("Арсенал") і Харрі Кейн ("Тоттенхем")

Збірна Франції з футболу (фото: GettyImages)

Збірна Франції може втратити 15 з 26 футболістів. У їх числі:

воротар - Уго Льоріс ("Тоттенхем");

захисники - Рафаель Варан і Ферлан Менді (обидва - "Реал Мадрид"), Курт Зума ("Челсі"), Клеман Лангле ("Барселона");

півзахисники - Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Н'голо Канті ("Челсі"), Тангі Ндомбеле та Мусса Сіссоко (обидва - "Тоттенхем"), Адрієн Рабьо ("Ювентус"), Томі Лемар ("Атлетіко");

нападники - Усман Дембеле і Антуан Грізманн (обидва - "Барселона"), Антоні Марсіаль ("Ман Юнайтед") та Олів'є Жиру ("Челсі")

Збірна Іспанії з футболу (фото: theathletic.com)

Національна команда Іспанії може не дорахуватися 12 гравців з 24. Під санкції потрапляють:

воротар - Давид де Хеа ("Ман Юнайтед");

захисники Ерік Гарсія ("Ман Сіті"), Серхіо Рамос ("Реал Мадрид") і Жорді Альба ("Барселона");

півзахисники - Родрі ("Ман Сіті"), Серджи Бускетс і Педри (обидва - *Барселона"), Маркос Льоренте і Коку (обидва - "Атлетико"), Тьяго Алькантара ("Ліверпуль");

нападники - Ферран Торрес ("Ман Сіті") і Альваро Мората ("Ювентус")

Збірна Італії з футболу (фото: GettyImages)

Збірна Італії потенційно втрачає 8 футболістів з 29. Серед них:

воротар - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан");

захисники - Алессандро Бастоні ("Інтер"), Леонардо Боннучі ("Ювентус"), Емерсон ("Челсі");

півзахисники - Ніколо Барелла ("Інтер"), Стефано Сенсі ("Інтер");

нападники - Федеріко Бернардескі і Федеріко К'єза (обидва - "Інтер").

Збірна Німеччини з футболу (фото: GettyImages)

За Німеччину не зможуть зіграти 6 гравців з 23. У їх числі: