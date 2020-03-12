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"Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" у Лізі Європи

Новини » Спорт     12.03.2020 - 23:55
"Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" у Лізі Європи
Фото: "Вольфсбург" - "Шахтар" (twitter.com/FCShakhtar)

Важлива для "гіників" перемога за порожніх трибун

Донецький "Шахтар" на виїзді переміг німецький "Вольфсбург" у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Вольфсбург Арена" завершився з рахунком 2:1.

Рахунок на 17 хвилині відкрив Жуніор Мораес після навісу Ісмаїлі. Що смішно, в першому таймі було два незабитих пенальті. На 21 хвилині Віктор Коваленко міг збільшити перевагу команди, але йому не вдалося переграти Куна Кастельса. У кінцівці першого тайму міг відзначитися Ваут Вегорст, але він підковзнувся під час удару з 11-метрової позначки і пробив вище воріт.

"Вольфсбург" краще почав другий тайм, що вилилось у забитий гол - рахунок у матчі зрівняв Брукс. Загалом німецька команда у другій половині гри виглядала впевненіше. Проте гравцям "Шахтаря" вдалося переломити хід поєдинку. На 73 хвилині "гірників" вивів вперед гол Маркос Антоніо.

Матч відбувся за порожніх трибун через вжиті заходи безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Матч-відповідь "Шахтар" - "Вольфсбург", який також може пройти без уболівальників, запланований на 19 березня на ОСК "Металіст" в Харкові. Початок - о 19:55.

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